Клининговые компании: верный помощник в наведении порядка и чистоты
Многим знакома ситуация, когда требуется отмыть дом после ремонта, а времени и сил катастрофически не хватает. Или нужно навести глянец в офисе, а отвлекать сотрудников от рабочего процесса – значит терпеть убытки. Именно для таких случаев и существует клининговая компания.
Почему люди все чаще обращаются к клинерам?
• Профессионалы проходят длительное обучение и стажировку. Они знают все тонкости обращения с деликатными вещами и материалами, делают уборку качественно и эффективно.
• Клининговые службы закупают новейшее оборудование, дорогостоящие безопасные чистящие средства. Приобрести для дома подобный набор могут позволить себе лишь очень обеспеченные люди.
• Самый драгоценный ресурс, который есть у человека – это время, и его стоит потратить более продуктивно, чем уборка помещений.
• Сотрудники службы гарантируют полную сохранность доверенного им имущества.
С клининговой компанией уборка из проблемы превращается в удовольствие.
ТОП 3 - Клининговая компания в Москве по уборке, рейтинг 2020
1. Клининговая компания "ХОУМ КЛИНИНГ"
Официальный сайт компании: https://хоум-клининг.рф/
Адрес главного офиса: 109012, Россия, Москва, ул. Ильинка дом. 4
Телефон компании: +7(495) 532 8748
Компания «Хоум-клининг» предлагает услуги по уборке для жителей и гостей столицы, юридических лиц, муниципальных учреждений. Основанная в 2012 году служба зарекомендовала себя надежным и ответственным исполнителем, с которым выгодно и приятно сотрудничать. Клининговая компания динамично развивается:
• коллектив состоит из проверенных, высококлассных специалистов, проходящих регулярные курсы повышения квалификации;
• фирма шагает в ногу со временем: закупается новейшее, сертифицированное оборудование, устройства и инвентарь для уборки, безопасные для здоровья современные разработки в области чистящих средств;
• повышается уровень сервиса, вводятся новые виды услуг, доступны скидки и привлекательные акции.
В своей деятельности компания руководствуется тремя основными принципами: высокий уровень ответственности, идеальная чистота и комфортные цены. «Хоум-клининг» – это надежный партнер, обеспечивающий порядок и уют на вверенном его заботам объекте.
Периодическая уборка квартир и домов.
Включает сухую и влажную очистку и мойку:
• мебели, окон и зеркал;
• полов и плинтусов;
• сантехники, балконов и лоджий;
• кухонной раковины, бытовой техники, посуды.
Доступны дополнительные опции по желанию заказчика, а также скидки в зависимости от частоты:
• 10% раз в месяц;
• 15% раз в две недели;
• 20% раз в неделю и чаще.
Стоимость работ рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий клиента и площади недвижимости.
Генеральная уборка частного жилья.
Кроме базового перечня работ, клинеры дополнительно проводят тщательную очистку:
• стен, дверей, штор;
• труб и проводов;
• смесителей, вентиляции;
• ламп и люстр, фурнитуры.
Предоставляются услуги глажки, выноса мусора, замены постельного белья и чистки бытовой техники изнутри.
Уборка после ремонта
Включает три основных этапа:
• сбор и вынос мусора, остатков материалов;
• тщательная и бережная очистка всех помещений и вещей от пыли, пятен и капель краски, замазок, бетона;
• генеральная уборка.
В дополнительные услуги входит антибактериальная очистка и обезжиривание, а также качественная уборка прилегающей к частному домовладению территории.
Оказание клининговых услуг юридическим лицам и организациям.
Компания принимает заказы на следующие виды работ:
• мойка и полировка витрин, окон, стеклянных входных групп снаружи и изнутри;
• наведение чистоты в офисах, магазинах, развлекательных и торговых центрах;
• уборка образовательных, муниципальных и спортивных учреждений, фитнес-центров, тренажерных залов и бассейнов;
• очистка мастерских, цехов, складов, прилегающих к предприятию территорий;
• наведение порядка на массовых мероприятиях, в театрах и кинозалах;
• уборка пансионатов, гостиниц;
• очистка парковок.