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Клининговые компании: верный помощник в наведении порядка и чистоты

Многим знакома ситуация, когда требуется отмыть дом после ремонта, а времени и сил катастрофически не хватает. Или нужно навести глянец в офисе, а отвлекать сотрудников от рабочего процесса – значит терпеть убытки. Именно для таких случаев и существует клининговая компания. 


Почему люди все чаще обращаются к клинерам?

• Профессионалы проходят длительное обучение и стажировку. Они знают все тонкости обращения с деликатными вещами и материалами, делают уборку качественно и эффективно. 

• Клининговые службы закупают новейшее оборудование, дорогостоящие безопасные чистящие средства. Приобрести для дома подобный набор могут позволить себе лишь очень обеспеченные люди.

• Самый драгоценный ресурс, который есть у человека – это время, и его стоит потратить более продуктивно, чем уборка помещений. 

• Сотрудники службы гарантируют полную сохранность доверенного им имущества. 

С клининговой компанией уборка из проблемы превращается в удовольствие.


ТОП 3 - Клининговая компания в Москве по уборке, рейтинг 2020

1. Клининговая компания "ХОУМ КЛИНИНГ"

Официальный сайт компании: https://хоум-клининг.рф/


Адрес главного офиса: 109012, Россия, Москва, ул. Ильинка дом. 4


Телефон компании: +7(495) 532 8748

Компания «Хоум-клининг» предлагает услуги по уборке для жителей и гостей столицы, юридических лиц, муниципальных учреждений. Основанная в 2012 году служба зарекомендовала себя надежным и ответственным исполнителем, с которым выгодно и приятно сотрудничать. Клининговая компания динамично развивается:

• коллектив состоит из проверенных, высококлассных специалистов, проходящих регулярные курсы повышения квалификации;

• фирма шагает в ногу со временем: закупается новейшее, сертифицированное оборудование, устройства и инвентарь для уборки, безопасные для здоровья современные разработки в области чистящих средств;

• повышается уровень сервиса, вводятся новые виды услуг, доступны скидки и привлекательные акции.


В своей деятельности компания руководствуется тремя основными принципами: высокий уровень ответственности, идеальная чистота и комфортные цены. «Хоум-клининг» – это надежный партнер, обеспечивающий порядок и уют на вверенном его заботам объекте.

Периодическая уборка квартир и домов.

Включает сухую и влажную очистку и мойку:

• мебели, окон и зеркал;

• полов и плинтусов;

• сантехники, балконов и лоджий;

• кухонной раковины, бытовой техники, посуды.

Доступны дополнительные опции по желанию заказчика, а также скидки в зависимости от частоты:

• 10% раз в месяц;

• 15% раз в две недели;

• 20% раз в неделю и чаще.

Стоимость работ рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий клиента и площади недвижимости. 

Генеральная уборка частного жилья.

Кроме базового перечня работ, клинеры дополнительно проводят тщательную очистку:

• стен, дверей, штор;

• труб и проводов;

• смесителей, вентиляции;

• ламп и люстр, фурнитуры.

Предоставляются услуги глажки, выноса мусора, замены постельного белья и чистки бытовой техники изнутри. 

Уборка после ремонта

Включает три основных этапа:

• сбор и вынос мусора, остатков материалов;

• тщательная и бережная очистка всех помещений и вещей от пыли, пятен и капель краски, замазок, бетона;

• генеральная уборка.

В дополнительные услуги входит антибактериальная очистка и обезжиривание, а также качественная уборка прилегающей к частному домовладению территории.

Оказание клининговых услуг юридическим лицам и организациям.

Компания принимает заказы на следующие виды работ:

• мойка и полировка витрин, окон, стеклянных входных групп снаружи и изнутри;

• наведение чистоты в офисах, магазинах, развлекательных и торговых центрах;

• уборка образовательных, муниципальных и спортивных учреждений, фитнес-центров, тренажерных залов и бассейнов;

• очистка мастерских, цехов, складов, прилегающих к предприятию территорий;

• наведение порядка на массовых мероприятиях, в театрах и кинозалах;

• уборка пансионатов, гостиниц;

• очистка парковок.

2. Клининговая компания "Домовенок"

Официальный сайт компании: https://www.domovenok.ru/


Адрес главного офиса: 109012, Россия, Москва, ул. Проспект Мира, д. 102, строение 38


Телефон компании: +7(495) 369 6050

Компания «Домовенок» – признанный лидер в сфере клининга в Москве и области. В течение двенадцати лет руководство и сотрудники сервиса услуг работают над положительной репутацией своего детища:

  • добросовестно выполняют взятые на себя обязательства;
  • развивают и расширяют перечень доступных услуг;
  • всеми силами стараются обеспечить удобство и комфорт для каждого клиента.

Основной акцент в работе компании делается на долгосрочное сотрудничество с владельцами недвижимости, юридическими лицами, муниципальными учреждениями. Для всех, кто желает избавиться от утомительных обязанностей и сэкономить время для действительно важных и полезных дел, саморазвития, дружный коллектив «домовят» становится лучшим другом. 

 

Качественная очистка дома занимает 6-8 часов, и состоит из 25 операций, поэтому стоит доверить это дело профессионалам. «Домовенок» предлагает для владельцев квартир и домов следующие виды уборки:

  • для поддержания чистоты в доме;
  • более тщательная комплексная, с раскладыванием вещей и предметов по местам, сменой постельного белья, обработкой ковровых покрытий пылесосом;
  • мытье окон, французских дверей, лоджий и веранд;
  • генеральная очистка всего дома, включающая инженерные системы, розетки и вентиляцию, натирание полированных поверхностей, очистку стыков между плитками и обеззараживание сантехники;
  • вынос мусора и капитальное отмывание дома и квартиры после ремонта или по окончании строительства;
  • глажка, химчистка.

Также для клиентов доступны услуги постоянной домработницы.

 

Для коммерческих организаций предлагаются следующие услуги:

  • уборка офиса, производственных помещений, включая ежедневную гигиеническую;
  • мытье витрин, окон, фасадов;
  • приведение в порядок фасадов, вывесок и окон на высотных зданиях.

Для удобства заказчиков предоставляются следующие дополнительные возможности:

  • удаленное управление заказом через личный кабинет;
  • бесплатное исправление недочетов в работе или возмещение возможного ущерба;
  • уборка без хозяев в любое удобное время – достаточно лишь оставить ключи в офисе;
  • при длительном сотрудничестве за клиентом закрепляется постоянный исполнитель, качество работы которого полностью удовлетворяет заказчика.

Компания «Домовенок» гарантирует высокое качество услуг при доступных, фиксированных ценах. Все расчеты делаются индивидуально, в зависимости от объема работ и выбранных дополнительных услуг. Для постоянных клиентов работает система скидок до 30% на услуги.


3. Клининговая компания "Qlean"

Официальный сайт компании: https://qlean.ru/


Адрес главного офиса: 109012, Россия, Москва, ул. Вятская, д 27, стр. 15, 2-й этаж.


Телефон компании: +7(800) 500 5638

Клининговая компания «Qlean» предлагает услуги по уборке помещений для жителей и владельцев офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Это сервис для тех, кто ценит свое время и не желает тратить драгоценные часы на ведра и тряпки, оттирание полировки от пятен и раскладывание вещей по местам. Выходной день или свободный вечер можно провести намного приятнее и продуктивнее, а уборку доверить надежным рукам профессионалов.

 

Руководство «Qlean» неустанно, в течение многих лет, работает над улучшением качества и доступности услуг для всех желающих. 

  • Высокий класс клинеров поддерживается за счет строжайшего отбора по профессиональным и личным качествам, налаженной системы обучения и стажировки, инструктажа и точного соблюдения стандартов и инструкций.
  • Многоступенчатый контроль качества работы включает отзывы и оценки клиентов, что позволяет отсеивать недобросовестных исполнителей.
  • Расчет стоимости работ производится по числу комнат в доме или квартире, а не по квадратным метрам.
  • Компания на 100% отвечает за качество и безупречность работы. В случае выявления недочетов, причинения ущерба клиентам предоставляется компенсация, бесплатное исправление огрехов или ремонт.
  • За каждым заказчиком, в случае долгосрочного сотрудничества, закрепляется постоянный исполнитель, если результаты его работы полностью устраивают.
  • В личном кабинете в любой момент можно добавить или убрать услуги, назначить время уборки, выбрать исполнителя.
  • На сайте к услугам клиентов удобный и прозрачный калькулятор стоимости услуг.
  • Клинеры приезжают точно в назначенное время, с профессиональным инвентарем и чистящими средствами.
  • Можно заказать уборку коттеджа, частного дома. В этом случае будет работать бригада профессионалов с соответствующим оборудованием.

Возможна уборка без присутствия хозяев: достаточно выбрать нужную опцию, и сотрудник заберет ключи, сделает работу со всем старанием, закроет квартиру или дом, и привезет ключи обратно.

 

Клининговая компания предлагает привлекательные дополнительные опции:

  • скидка от 5 до 20% для постоянных клиентов на все виды уборки;
  • для клиентов, пригласивших своих друзей, также приготовлен сюрприз: стоимость первой уборки для новых заказчиков снижается на 500 рублей, а клиент получает по 500 рублей за каждого приведенного в компанию друга на свой личный счет. Чем больше друзей воспользуется услугами «Qlean», тем выгоднее для лица, порекомендовавшего компанию.

На период пандемии открыта новая акция: бесплатная обработка антисептиком всех доступных поверхностей.


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